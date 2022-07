Isa Gomes é uma influencer de Minas Gerais - Reprodução

Isa Gomes é uma influencer de Minas GeraisReprodução

Publicado 01/07/2022 07:53

A blogueira Isa Gomes, de 29 anos, foi presa, acusada de envolvimento na morte do ex-namorado, Leandro Rezende Morais, de 36. O caso aconteceu em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na última terça-feira, 28. A mulher tem cerca de 11 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Outros dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos.

Isa foi capturada no dia do crime e alegou aos policiais que pediu a desconhecidos para "dar um susto" em Leandro após descobrir uma traição. No entanto, os suspeitos disseram que ela também participou do crime. O rapaz foi encontrado em casa, no quarto, com as mãos amarradas para trás, de cueca, com um fio enrolado no pescoço e uma camisa cobrindo o rosto.A Polícia Militar foi acionada por um vizinho da vítima que percebeu a invasão. Durante uma verificação sobre a identidade de Leandro, os agentes encontraram diversas ocorrências envolvendo Isa. As equipes então foram até a casa da blogueira e lá, ela confessou a mandante do crime.Segundo Isa, Leandro havia traído ela com uma amiga. A blogueira explicou que estava chorando em uma praça quando um homem se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Durante a conversa, ela disse que era constantemente agredida pelo ex e o desconhecido então teria se oferecido para dar um susto no ex-namorado da influencer.Isa disse ainda, que o homem invadiu a casa de Leandro com um comparsa enquanto ela aguardava do lado de fora. À polícia, no entanto o presos deram uma versão diferente. Segundo eles, Isa chegou em uma praça e perguntou à dupla se eles concordariam em dar um susto no ex-namorado. Os dois envolvidos alegam ainda que a blogueira entrou na casa e chutou o rosto do rapaz.