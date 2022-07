Bolsonaro fala sobre mudar legislação para adquirir armas no Brasil - Reprodução

Publicado 01/07/2022 09:37

O presidente Jair Bolsonaro disse, em entrevista ao programa "Tucker Carlson Tonight", apresentado por Tucker Carlson, que pretende implementar uma lei sobre armas semelhante a dos Estados Unidos. Segundo ele, caso reeleito, espera ajuda do Congresso para mudar a política de armas no Brasil.

"Se for reeleito, se tudo correr bem, teremos um apoio substancial no Congresso e poderemos aprovar leis sobre armas de fogo muito parecidas com as dos EUA", disse o presidente. A entrevista para o canal americano Fox News, foi realizada na manhã desta quarta-feira, 30, no Palácio da Alvorada. O programa foi exibido na noite desta quinta, em horário nobre.

Bolsonaro disse ainda que trabalhou da melhor maneira com a legislação atual para permitir o avanço do uso de armas no país e reforçou que há mais pessoas armadas no Brasil por conta de seu trabalho. "Por meio de um decreto presidencial e também por meio de portarias ministeriais, interpretamos da melhor forma possível a legislação existente. Houve um aumento substancial no número de pessoas que possuem armas de fogo de forma legal no Brasil", disse o presidente.

Ele disse ainda que seu governo acredita que a população está mais segura com maior uso de armas. "Acreditamos que, uma vez que as pessoas estejam armadas, os bandidos, os ladrões pensarão duas vezes antes de invadir a propriedade de outras pessoas. Se, é claro, o número tivesse subido, eu seria culpado. Mas exatamente o oposto está acontecendo hoje", destacou.



A companhia brasileira do ramo de armas leves, Taurus Armas, divulgou balanço de 2021 no dia 16 de março e segundo os dados, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 635 milhões com a venda de 2,3 milhões de armas ao longo do último ano.

Uma pistola G2C 9mm, conhecida por ser leve e compacta e muito popular ao redor do mundo, é hoje comercializada no Brasil por um preço médio de R$ 4 mil