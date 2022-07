Cláudio Castro (PL) anunciou o acordo com a União para a adesão do Rio ao Plano de Recuperação Fiscal - Divulgação

Publicado 01/07/2022 17:35

O governador Cláudio Castro assinou, nesta sexta-feira, 7, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em cerimônia na Cidade da Polícia, ele ressaltou os avanços que a iniciativa trará para a Segurança Pública.

"Enviamos a mensagem ao Legislativo atendendo aos anseios dos policiais e da população. Finalmente a Polícia Civil terá a sua Lei Orgânica, que é como uma Constituição, uma Certidão de Nascimento da instituição. Estamos garantindo, por lei, o status de secretaria da Polícia Civil, além da valorização das carreiras com a ampliação de direitos aos nossos policiais" declarou Cláudio Castro.

A nova legislação consolida, por lei, o status de secretaria da Polícia Civil, que hoje é garantido por decreto, assegurando maior autonomia e fortalecimento da instituição. A nova norma tratpa um melhor gerenciamento dos recursos de pessoal e resultados mais positivos tanto para gestão administrativa quanto para a atividade operacional, de inteligência e de polícia técnico-científica.

"A Lei Orgânica garante o status de secretaria à instituição, proporcionando autonomia administrativa e financeira para a Polícia Civil, assim como a valorização dos servidores, a modernização e o fortalecimento institucional", afirmou o secretário Fernando Albuquerque, que também esteve no evento.

A lei assegura também a ampliação de diversos direitos da classe, que deverão ser regulamentados posteriormente em razão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). As promoções serão feitas de classe para classe, sendo dois terços para antiguidade e um terço por merecimento, tanto no dia 21 de abril quanto no dia 29 de setembro de cada ano. A Lei Orgânica também moderniza o sistema disciplinar: as infrações disciplinares serão apuradas exclusivamente pela própria Polícia Civil.