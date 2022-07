A UNI7 é uma das instituições de ensino mais renomadas e tradicionais de Fortaleza - Reprodução Internet

Publicado 02/07/2022 13:54

Brasília - O grupo Ser Educacional anunciou nesta quinta-feira (30) a aquisição do Centro Universitário 7 de Setembro ("UNI7"), localizado em Fortaleza (CE). Com a incorporação, a Instituição passa a fazer parte de um dos maiores grupos de Ensino Superior do País, que conta com mais de 300 mil alunos em todo o território nacional.

Com mais de 20 anos de atuação no ensino superior brasileiro, a UNI7 é uma das instituições de ensino mais renomadas e tradicionais de Fortaleza. O Centro Universitário possui cerca de 1.600 (mil e seiscentos) alunos matriculados em seus cursos de graduação de Ensino Híbrido, com destaque para os cursos de Direito, Administração, Engenharias e Psicologia.

"Recentemente, anunciamos a compra da UNIJUAZEIRO e, desta vez, incluímos ao nosso portfólio a UNI7. Esses passos reforçam o nosso compromisso e investimentos no estado do Ceará", destaca o presidente do Conselho de Administração do Ser Educacional, Janguiê Diniz.

"Localizada no bairro Luciano Cavalcante, a UNI7 possui infraestrutura privilegiada e localização complementar a outras duas unidades mantidas pela UNINASSAU em Fortaleza, que ficam nos bairros José Bonifácio e Parangaba, criando potencial para geração de sinergias operacionais e expansão do portfólio de cursos da UNI7 por meio da oferta de cursos de saúde e do Ensino Digital", destaca o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz.

A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo essas condições sejam cumpridas.