Filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes, Ronaldo Ramos Caiado Filho morreu neste domingo, aos 40 anos - Divulgação

Publicado 03/07/2022 15:45 | Atualizado 03/07/2022 17:06

Goiânia - Morreu neste domingo, 3, aos 40 anos, o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Ronaldo Ramos Caiado Filho era fruto do primeiro casamento do político sua ex-esposa Thelma Gomes. A causa da morte ainda não foi divulgada.



O governador recebeu a notícia enquanto participava de uma missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), e saiu às pressas antes do fim da cerimônia. Em nota, a assessoria de imprensa do governo estadual lamentou a morte do filho do governador.



"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, 03, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor".



A Câmara de Goiânia decretou luto oficial de três dias no Poder Legislativo da capital.



"Os parlamentares e os funcionários do Poder Legislativo manifestam seus sentimentos e solidariedade ao governador, aos amigos e familiares", disse a Câmara, em nota.



O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento.



"Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. Na manhã deste domingo, fomos infelizmente surpreendidos com a lamentável notícia de que Ronaldo Ramos Caiado Filho, batizado com o mesmo nome do pai, deixou-nos. A partida causa-nos um imenso vazio, embora saibamos que as memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis", afirmou Cruz.



Caiado tem outras três filhas. O velório de Ronaldo Filho será realizado a partir das 16 horas deste domingo, no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia.

A Presidência da República também emitiu nota de pesar.



"Nota de Pesar



O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências ao Governador de Goiás e a toda a sua família pelo falecimento de seu ente querido, Ronaldo Caiado Filho. O Presidente da República roga a Deus que receba Caiado Filho em Seus braços e console o Governador e toda a sua família, dando-lhes força e fé para superar esse difícil momento de suas vidas!



Secretaria Especial de Comunicação Social"