Polícia investiga os autores do ataque à estátua de Chico Mendes - Reprodução

Polícia investiga os autores do ataque à estátua de Chico MendesReprodução

Publicado 04/07/2022 11:15

A estátua do ambientalista Chico Mendes, instalada na Praça Povos na Floresta,, em Rio Branco (AC), foi alvo de vândalos na noite de sexta-feira, 1. Ângela Mendes, filha do líder dos seringueiros assassinado em 1988, denunciou o ataque por meio de postagens nas redes sociais e cobrou das autoridades a apuração rápida dos autores do ataque.

Imagens postadas por Ângela no sábado, 2, mostram que a estátua foi derrubada. Ela fez um desabafo e protestou contra o descaso com a memória do pai.

"A estátua do meu pai totalmente abandonada. A gente está percebendo claramente qual a importância que esse governo tem dado à trajetória, a história do ambientalismo no estado e no Brasil. A gente está falando da imagem do patrono nacional do meio ambiente, uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, mas que aqui, em seu estado, é tratado com todo esse descaso."

A Polícia Civil do Acre afirmou em nota que já iniciou as investigações. No sábado, 2, uma equipe esteve no local realizando a perícia. Além disso, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança nas imediações da praça que possam ajudar a identificar os vândalos, além de esclarecer a motivação do crime.

Ângela denunciou ainda o abandono da casa de Chico Mendes, que há anos encontra-se fechada e tomada pelo mato. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel necessita de reformas estruturais. O custo da obra está orçado em R$ 300 mil.

“Espaços importantes da cultura e memória do nosso estado estão destruídos. É o resultado de um governo que não tem compromisso com a cultura, com a arte, com a história e é isso o que estamos vivendo em nosso estado e país", protestou Ângela na postagem.