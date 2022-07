Germano Woehl - Reprodução

Publicado 03/07/2022 19:38 | Atualizado 03/07/2022 20:19

Um casal de ativistas ambientais teve a casa alvejada a tiros, na última terça-feira (28), em Guaramirim, no norte de Santa Catarina. Os ambientalistas Germano Woehl e Elza Nishimura Woehl residem em uma área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente.

Segundo Woehl, a suspeita é que o crime tenha acontecido em represália a atuação do casal em denúncias de irregularidades na região. "Suspeito que [o ataque] foi por causa de nossas atividades. Com certeza foi alguém que tem ódio do nosso trabalho, raiva de ambientalistas. Para intimidação", disse o ativista.

Durante as investigações iniciais, a Polícia Militar encontrou cápsulas de munição calibre 12, mas ainda não localizou o autor dos disparos que, segundo relatos de vizinhos, fugiu em uma motocicleta.

Germano e Elza são ambientalistas, proprietários da RPPN Santuário Rã-bugio, onde desenvolvem projetos em busca da proteção de áreas remanescentes da Mata Atlântica, e também ajudam no monitoramento de tais regiões, alertando e denunciando crimes ambientais.

A Polícia Civil investiga o caso.