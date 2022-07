Mario Frias sofre infarto em Brasília - Marcello Casal JrAgência Brasil

Mario Frias sofre infarto em BrasíliaMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 05/07/2022 13:04 | Atualizado 05/07/2022 13:20

O ex-secretário especial de Cultura Mario Frias foi internado com quadro de "infarto agudo do miocárdio", na noite de segunda-feira, 4. De acordo com o boletim médico, ele precisou de um cateterismo com retirada de trombos e segue em observação na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília.

Frias é pré-candidato a deputado federal, em São Paulo e, por conta do ocorrido, ele cancelou a agenda dos próximos dias. Esta é a terceira vez que o ex-secretário é internado por problemas cardíacos. Em maio do ano passado ele sofreu um princípio de infarto e também passou por um cateterismo. Antes disso, em janeiro do mesmo ano, ele já havia tido quadro similar e passou pela mesma cirurgia.



O ex-secretário deixou o cargo no governo Bolsonaro, em 31 de março deste ano, para concorrer às eleições de 2022.