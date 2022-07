Os servidores do BC negociam a reestruturação das carreiras com o Ministério da Economia - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os servidores do BC negociam a reestruturação das carreiras com o Ministério da EconomiaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/07/2022 13:17

Brasília - Os servidores do Banco Central aprovaram o fim da greve em assembleia na manhã desta terça-feira, 5, conforme informações do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal). Segundo uma fonte, a mobilização da categoria deve continuar, com atos e o início de uma operação padrão, em que os projetos internos tendem a avançar mais lentamente.

A greve no BC foi iniciada no dia 1º de abril e foi uma das mais longas da história recente. Originalmente, o movimento pedia por recomposição salarial de 27%, além de reestruturação de carreira. Após a negativa do governo federal de reajuste ao funcionalismo público este ano, a categoria passou a focar na pauta de reestruturação de carreira. Uma proposta de minuta foi enviada ao Ministério da Economia com a criação de um bônus de produtividade, além de exigência de ensino superior para concursos para o órgão, entre outros pontos. Contudo a proposta está parada na pasta.

A paralisação dos servidores tem afetado atividades e serviços do BC, como as divulgações regulares de relatórios que são importantes para acompanhar a conjuntura econômica.