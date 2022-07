Vacina contra meningocócica do sorogrupo C é ampliada para crianças de até 10 anos e trabalhadores da saúde - Agência Brasil

Publicado 05/07/2022 16:42

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (5) que crianças com até 10 anos de idade e trabalhadores da saúde poderão se vacinar contra a doença meningocócica do sorogrupo C, uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. Geralmente aplicada em bebês de três a cinco meses, com reforço aos 12 meses de vida, a vacina meningocócica C (Conjugada) teve seu público-alvo ampliado até fevereiro de 2023, devido a uma recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A medida visa proteger a população contra a doença, ampliar as coberturas vacinais e evitar a circulação da meningocócica do sorogrupo C no país. Nos casos graves, a doença pode atingir os vasos sanguíneos e provocar uma infecção generalizada.

Segundo a nova orientação do Ministério da Saúde, a criança de até 10 anos que não tiver completado o esquema vacinal contra a meningocócica do subgrupo C deverá tomar uma dose da vacina. Já os trabalhadores de saúde, mesmo com o esquema vacinal completo, podem se vacinar com mais uma dose. O imunizante faz parte do Calendário Nacional de Vacinação.

Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser a de crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença.

“Uma das principais medidas para a prevenção e controle da doença meningocócica do sorogrupo C é a manutenção de elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil como em adolescentes. A adoção desta estratégia tem como objetivo aumentar a proteção contra a doença causada por este sorogrupo, evitando a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos”, disse a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Adriana Lucena.

O plano abrange todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, como aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais).

Os serviços de saúde devem se atentar às recomendações dos registros das doses para garantir a identificação pelo CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), identificar o lote da vacina,; registrar as aplicações no e-SUS APS ou, caso o imunizante não seja aplicado na Atenção Primária, o registro deve ser feito no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

Além da vacina meningocócica C, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina ACWY, destinada a adolescentes de 11 e 12 anos de idade.

Profissionais que podem tomar a vacina

De acordo com a pasta da Saúde, todos os trabalhadores da saúde podem tomar o imunizante. A decisão inclui: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Também estão incluídos na lista os profissionais de apoio, como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.

Além desses, quem atua em cuidados domiciliares, como cuidadores de idosos, doulas e parteiras, também podem receber a vacina. Assim como esses grupos, estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde poderão receber o imunizante.