Para o presidente Bolsonaro, a Petrobras "é uma agonia" - AFP

Publicado 05/07/2022 18:47 | Atualizado 05/07/2022 20:58

Na posse da nova presidente da Caixa, Daniella Marques, o presidente Jair Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira, 5, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), "colaborou demais" na busca de soluções para o alto preço dos combustíveis praticado pela Petrobras. "A Petrobras é uma agonia O que dá errado, nós somos culpados o que dá certo é mérito deles", atacou.

Bolsonaro disse que resolveu o problema dos fertilizantes do Brasil indo à Rússia e conversando por três horas com o presidente Vladimir Putin. "A Rússia está honrando seus compromissos e nós, também", completou. "A presidente do OMC (Ngozi Okonjo Iweala) veio nos pedir para exportar mais alimentos, que não temos, porque temos no horizonte uma sombra de fome no mundo. O mundo sem o Brasil passa fome", completou.