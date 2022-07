Daniella Marques deve tomar posse no início da semana da próxima semana - Reprodução

Publicado 05/07/2022 20:25

A nova presidente da Caixa, Daniella Marques, anunciou hoje o lançamento de um canal de diálogo para mulheres com o comando do banco. "Estou abrindo hoje canal de diálogo com empregados. "Diálogo Seguro Caixa vai ser canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias. Diretamente comigo todas as mulheres e empregadas da Caixa poderão e serão acolhidas, ouvidas e protegidas, para que eu entenda um pouco e me aprofunde em cima de indícios relatados", afirmou em coletiva de imprensa após tomar posse.

O canal de diálogo foi lançado como resposta à mais recente crise do banco. Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa após ser alvo de denúncias de assédio sexual por funcionárias e já é investigado pelo Ministério Público.

De acordo com Daniella, todas as políticas de integridade, governança e prevenção a assédio serão revisadas na Caixa. "Quando há risco de qualquer natureza, é natural que processos sejam revisados", declarou. Ela lembrou em seguida que dois vice-presidentes já pediram afastamento da instituição com a troca de comando. "Tudo ligado ao episódio de assédio já foi feito", afirmou. "A partir de amanhã, estamos focados para ter ambiente seguro de apuração".

A nova presidente da Caixa ainda declarou que está redesenhando a estrutura da Caixa a partir de seu perfil. "Estou desenhando estrutura que atende ao meu modelo de gestão, gosto de gestão descentralizada, temática, nuclear".