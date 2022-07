Imigrantes em Tapachula, cidade onde criança foi abrigada após a morte da mãe - AFP

Publicado 06/07/2022 10:08

Uma criança de três anos foi devolvida à família do pai depois que a mãe morreu ao tentar entrar de maneira ilegal no Estados Unidos. A mulher era divorciada do pai da menina e ambos eram haitianos que viviam na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo.

A mãe da menina decidiu, em maio, ir para os Estados Unidos junto com um namorado, também estrangeiro. Ao chegar na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, a mulher morreu. A causa ainda não foi revelada por conta do segredo de Justiça imposto ao processo. Sem ela, o homem seguiu com a criança até o México. O padrasto e a enteada foram abrigados em uma instituição na cidade de Tapachula, na fronteira entre a Guatemala e o México. A região é conhecida por conflitos entre imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal.

Ao tomar conhecimento da situação, a família materna da menina acionou o Itamaraty que junto com o Ministério Público, deu início ao processo de guarda da criança para o pai e a repatriação. O padrasto continuou no México.