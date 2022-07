Estabelecimento do Centro de São Paulo são saqueados após dispersão na cracolândia - Reprodução

Estabelecimento do Centro de São Paulo são saqueados após dispersão na cracolândia Reprodução

Publicado 06/07/2022 21:43 | Atualizado 06/07/2022 21:46

São Paulo - A região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, viveu um dia de tensão na última terça-feira (6) após uma operação policial dispersar usuários de drogas do chamado fluxo da Cracolândia. Durante a madrugada, um bar foi saqueado e, ao longo do dia, outras tentativas de saque aconteceram na localidade. Comerciantes tiveram de baixar as portas em alguns horários diante do receio de invasões.

Os Nóias na Santa Efigênia pic.twitter.com/yjzBmUc0L0 — Alexandre Di Pietro༝ (@StudioDiPietro) July 6, 2022

Nos últimos dias, os usuários de drogas passaram a se concentrar na Rua dos Gusmões, nas imediações da Santa Ifigênia. Na noite de anteontem, uma operação policial foi deflagrada na tentativa de prender suspeitos de tráfico de drogas. Com a ação, grupos de usuários se dispersaram pela vias próximas e parte deles se envolveu em casos de saques a estabelecimentos comerciais.Imagens mostraram o momento que suspeitos forçam a porta de um bar na Rua Guaianazes e entram no local, fugindo com produtos como bebidas e até uma televisão. Segundo a polícia, quatro suspeitos foram presos em flagrante por furto qualificado e foram levados ao 77º Distrito Policial (Santa Cecília)."Em 32 anos à frente do bar, nunca tinha me acontecido algo assim", disse o comerciante Jailton Oliveira, de 52 anos. Dono do estabelecimento saqueado, ele conta que o prejuízo estimado com o roubo foi de R$ 30 mil. "Levaram até minha máquina de café "Agora, Jailton está providenciando serviços de reparo - a porta estava sendo trocada quando a reportagem foi ao local - e diz estar passando tudo no cartão de crédito. "Não pretendo fechar o bar, mas tem que ver como vou fazer no futuro", diz o comerciante.Após a invasão ao bar, comerciantes da região contam que os usuários do fluxo tentaram saquear ainda outros estabelecimentos em ruas próximas. Um dos focos foi uma loja de acessórios de moto, localizada na Rua General Osório.A reportagem foi até a rua no final da tarde de ontem e encontrou um clima de apreensão entre os lojistas. Em dado momento, ao observar parte do fluxo passando por uma das ruas que cortam a Santa Ifigênia, alguns comerciantes começaram a fechar as portas das lojas mais uma vez. Ao verem que nada ia ocorrer, voltaram a abrir.Para o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Seccional Centro, não há relação direta entre o saque ao bar e operação realizada pela Polícia Civil. Ele reforçou que não houve confronto durante a ação da Operação Caronte. "O que vejo é uma relação direta entre abstinência e a invasão do bar. Está faltando drogas no centro de São Paulo", disse.