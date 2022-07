Droga estava enterrada em um sítio - Divulgação

Droga estava enterrada em um sítioDivulgação

Publicado 07/07/2022 09:10 | Atualizado 07/07/2022 09:10

Pará - Agentes da Polícia Federal apreenderam uma tonelada de cocaína em tabletes com a suástica nazista estampada, em um sítio, na cidade de Curuçá, no estado do Pará. Duas pessoas foram presas. A ação foi realizada após uma denúncia anônima e a carga foi encontrada enterrada no terreno do imóvel.

A suspeita dos investigadores é de que a suástica tenha sido usada com uma maneira de identificar a origem ou o destino da droga, que poderia ser enviada ao exterior. Após a denúncia, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima(Nepom), obtiveram uma autorização judicial para ir ao local.

O material foi desenterrado e os suspeitos detidos, mas o valor que a carga está avaliada não foi divulgado. Os presos e o material foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Belém.