Trabalhador que caiu de edifício na Zona Sul de São Paulo e morreu - Foto: Reprodução / Google Street View

Publicado 07/07/2022 16:45

Um homem morreu após cair de uma altura de 10 metros de um edifício residencial e atingir dois pedestres. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 07, na Avenida Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da queda, a vítima trabalhava no prédio. O trabalhador sofreu múltiplas fraturas e teve uma para cardiorrespiratória. Ele chegou a ser levado para o Pronto Socorro do Hospital Campo Limpo, mas veio a óbito após dar entrada na unidade, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, um dos pedestres atingidos pela vítima sofreu fratura no antebraço e foi encaminhado para o Hospital Universitário. O outro recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.



Peritos da Polícia Civil estão no local para tentar esclarecer a dinâmica do acidente. O caso será investigado pela 27ª Delegacia de Polícia de São Paulo.