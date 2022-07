Camada de gelo cobre vegetação em São Joaquim - São Joaquim Online

Camada de gelo cobre vegetação em São JoaquimSão Joaquim Online

Publicado 13/07/2022 09:07

Frio e geada foram os elementos principais do cenário de diversas cidades da Serra Catarinense na manhã desta quarta-feira. Segundo o Epagri/Ciram, entidade que monitora as temperaturas no estado, a cidade de Bom Jardim da Serra, marcou a mínima -2,42ºC, por volta de 6h. Em Urupema, os termômetros marcaram -2,08, às 5h.

Já em São Joaquim, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),

no Vale dos Caminhos da Neve, marcou -2.1°C durante a manhã. O local ficou coberto por uma camada de gelo durante o amanhecer.



Ainda na Serra, na região de Urubici, já conhecida pelas baixas temperaturas, a mínima chegou a -1,11ºC. Por conta o frio intenso, a Defesa Civil tem recomendado aos moradores que abriguem os animais domésticos e volte a atenção para população vulnerável como, idosos, crianças, pessoas doentes e em situação de rua.