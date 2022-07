Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) - Divulgação

Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB)Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:36 | Atualizado 07/07/2022 16:06

O União Brasil anunciou nesta quinta-feira (07) que vai apoiar a candidatura à reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo. Em nota oficial, a legenda afirmou ainda que o tucano vai apoiar o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, na disputa pelo Palácio do Planalto.

O comunicado ignora o fato do PSDB nacional ter fechado acordo para apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na corrida presidencial. O governador de São Paulo e Luciano Bivar estarão no mesmo palanque no próximo sábado em um evento que espera reunir 3 mil pessoas na Capital e terá a presença do casal Sérgio e Rosângela Moro, ambos filiados ao União Brasil.

O MDB foi informado por Garcia do acordo com Bivar e aceitou que o tucano se divida entre dois palanques nacionais na campanha. Bivar chegou a romper com o governador paulista após o PSDB fechar com Tebet, mas recuou. Com o fim do impasse, Rodrigo Garcia garantiu o tempo de TV do União Brasil - 1 minuto e 30 segundos em cada bloco de 20 minutos - e assim terá a hegemonia no palanque eletrônico.