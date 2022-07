Prédio do jornal Folha de São Paulo é atingido por tiro

Edifício onde funciona a redação da Folha de São Paulo - Internet

Publicado 07/07/2022 17:26 | Atualizado 07/07/2022 17:37

São Paulo - O prédio do jornal Folha de São Paulo foi atingido por um tiro na noite da última quarta-feira (6). Segundo testemunhas, os jornalistas que estavam no local ouviram, por volta das 22h30, um estampido no momento em que projétil atingiu a janela do edifício, localizado no Centro da capital paulista. Ninguém ficou ferido.

O caso está sendo investigado por agentes do 77º Distrito Policial (Santa Cecília), que foram até o local na tarde desta quinta-feira (7), informou o portal G1.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, "o estampido ouvido pelas testemunhas indica que o projétil possa ter saído de uma arma de cartucho".