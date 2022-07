Igreja histórica foi atingida por incêndio que começou na noite de domingo - Divulgação

Igreja histórica foi atingida por incêndio que começou na noite de domingoDivulgação

Publicado 11/07/2022 11:03 | Atualizado 11/07/2022 14:51



fotogaleria incêndio de grandes proporções que atingiu cinco imóveis no Centro de São Paulo , região da 25 de março, na noite de domingo, 10, se alastrou por outros edifícios e danificou também a 1ª Igreja Ortodoxa do Brasil. Fundada em 1904, a Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora fica na Rua Cavalheiro Basílio Jafé, onde as chamas começaram nos edifícios.

Um dos padres do local disse em entrevista a TV Globo que o local foi severamente danificado e "só sobrou o altar". "A igreja está totalmente danificada. Ela foi totalmente queimada. Perda quase total. O teto desabou, e o forro caiu com o fogo. Conseguimos salvar e retirar alguns ícones religiosos, mas além do valor material, o que se perde é o valor histórico. Ela é a primeira igreja ortodoxa do Brasil", disse Paisios. "80% dela ficou destruída. Sobrou o altar. A pia batismal foi destruída por uma parede que caiu sobre ela e destruiu os bancos também."

O padre Dimitrius Attarian, secretário do bispo da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia no Brasil lembrou que o edifício é um patrimônio e a história do templo na cidade de São Paulo. "A igreja tem um valor histórico de memória da comunidade sírio-libanesa porque toda comunidade nasce ali na igreja. Os primeiros casamentos, batizados, festas... Naquele salão da igreja nasceu o hospital Sírio-Libanês, o Clube Monte Líbano... nasceram em reuniões da comunidade naquele lugar", disse.

Não havia ninguém no local no momento do incêndio. Ao todo, 28 viaturas e 80 bombeiros foram acionados para trabalhar na contenção do fogo. Dois bombeiros se feriram durante as tentativas de controlar o incêndio. Eles tiveram queimaduras de segundo grau e foram socorridos para o pronto-socorro do Tatuapé. Um deles, teve 36% do corpo queimado.