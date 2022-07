Post do agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho em 2018 - Reprodução

Post do agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho em 2018Reprodução

Publicado 11/07/2022 11:42 | Atualizado 11/07/2022 13:27

A Justiça do Paraná decretou prisão preventiva do policial penal federal Jorge Guaranho, suspeito de matar o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aluízio Arruda , na madrugada de domingo, 10. A determinação foi anunciada nesta segunda-feira, em uma coletiva dada pelo Ministério Público do estado (MP-PR).

As apurações agora contarão com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O promotor Tiago Lisboa Mendonça disse que pontos como o motivo do suspeito estar no local e que para isso, pode ser necessário realizar uma reprodução simulada do ocorrido.

"Foi apurado de que ele era membro de uma associação da região. Em razão de que ele poderia estar ai fazendo rondas externas que eram feitas, mas é necessário apurar. [...] Outro motivo é se havia alguma indicação de que ali ocorria festa temática, música e afins. [...] Para a apuração talvez façamos a reprodução simulada dos fatos. [...] Quanto antes esclarecer os fatos, por qual razão esse crime bárbaro foi cometido e punir o responsável ou responsáveis", disse Lisboa.

Como o ataque aconteceu



A festa de Marcelo era realizada na Associação Recreativa Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresfi), na cidade paranaense. Segundo testemunhas, o suspeito teria parado o carro na porta da associação onde ocorria a festa — cujo tema era o PT e a campanha de Lula à presidência —, e gritado "Aqui é Bolsonaro" e "mito", além de ameaçar os presentes. Ele estaria acompanhado de uma mulher e uma criança. Um dos convidados, que preferiu não se identificar, disse que o policial penitenciário deixou o local, mas prometeu voltar e "acabar com todo todo mundo".



Com receio de que o agente penitenciário retornasse, Arruda, que era da Guarda Municipal de Foz de Iguaçu, decidiu pegar sua arma no carro. Já no fim da festa, Guaranho retornou sozinho ao salão do clube e fez três disparos contra o petista. Mesmo ferido, ele revidou, atingindo o agressor na cabeça. Ambos foram levados para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Arruda veio a óbito na madrugada deste domingo, 10. Guaranho segue internado.