Bombeiros atuam no rescaldo - Reprodução / TV Globo

Bombeiros atuam no rescaldo Reprodução / TV Globo

Publicado 11/07/2022 07:37 | Atualizado 11/07/2022 09:33

Um incêndio atingiu quatro imóveis da Rua Barão de Duprat, região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. As chamas começaram por volta de 21h de domingo, 10, em um prédio de seis andares. Dois bombeiros se feriram durante as tentativas de controlar o fogo. Até o momento, uma loja térrea e outro edifício de dez andares, que corre risco de desabamento, foram atingidos, além da igreja matriz da Paróquia Ortodoxa Antioquina Anunciação à Nossa Senhora. Toda a área foi interditada e os trabalhos de rescaldo devem durar cerca de 24h.

A 25 de março tá em chamas!!! E não é um incêndio pequeno, que tragédia pic.twitter.com/S0sdApcXmK — Arison Rodrigo (@arisonrod) July 11, 2022

URGENTE: Incêndio se alastrando nos prédios comerciais da rua 25 de março. pic.twitter.com/5qD0wG6u30 — Jouberth Souza (@Jouberth19) July 11, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os imóveis atingidos estavam vazios quando as chamas começaram. Ao todo, 28 viaturas e 80 bombeiros foram acionados para trabalhar na contenção do fogo. Os militares estão no interior dos prédios e do lado de fora, para impedir que outros locais sejam atingidos.



ATUALIZAÇÕES sobre o incêndio na 25 de março. As chamas estão cada vez mais intensas e vazando pro lado oposto onde fica a concentração das labaredas, não parece que vai conseguir controlar tão cedo. pic.twitter.com/hZEiE4lzel — Alberto D. Lucas (@albertod_lucas) July 11, 2022

Os bombeiros que se feriram na ação tiveram queimadura de segundo grau e foram socorridos para o pronto-socorro do Tatuapé. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

fotogaleria

A região da 25 de março precisou ser interditada e a circulação de ônibus foi afetada.