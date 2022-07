Vidente prevê morte de José Luiz Datena - Reprodução de vídeo

Publicado 10/07/2022 21:52

José Luiz Datena apresentador da Band, está internado desde sábado (9), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de ser diagnosticado com Covid-19.

"Quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!", escreveu Datena nas redes sociais.