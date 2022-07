Agente penitenciário que matou petista está internado e quadro de saúde é 'estável' - Divulgação

Publicado 10/07/2022 18:44 | Atualizado 10/07/2022 18:46

A Polícia Civil do Paraná voltou atrás e retificou a informação sobre a morte do agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu a festa de aniversário e matou o guarda municipal Marcelo Arruda, 50, na madrugada deste domingo, 10. Segundo a corporação, Guaranho não morreu e segue internado.



O agente foi levado para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A unidade não informou o estado de saúde de Guaranho e disse que só compartilhará informações com familiares e a polícia.

Em uma nota liberada nesta tarde, a Polícia Civil havia divulgado que o agente havia sido morto após ser baleado por Arruda. As informações teriam sido repassadas à assessoria da corporação pela delegacia de Foz do Iguaçu.

A nota dizia: "A PCPR informa que o fato ocorrido em Foz do Iguaçu nessa madrugada, tratou-se de uma discussão em uma festa de aniversário de um guarda Municipal, Marcelo Aloizio de Arruda (vítima 1). As vítimas são um GM e um Policial Penal Federal, Jorge José da Rocha Guaranho (vítima 2). Ambos entraram em óbito. A Delegacia de Homicídios está apurando o caso para maiores esclarecimentos da motivação do crime".

Uma segunda nota, divulgada às 17h35 de domingo, 10, a Polícia Civil informou que o agente segue vivo e está internado "em estado grave".

"A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informa que a Polícia Civil está investigando a morte do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda. Ele e o policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho se desentenderam durante a festa de aniversário de Arruda. Os dois acabaram baleados, Guaranho segue internado em estado grave. Imagens estão sendo analisadas e testemunhas sendo ouvidas. A Polícia Científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o Inquérito Policial relatado e encaminhado à Justiça".

A delegada Iane Cardoso, durante coletiva de imprensa na tarde hoje, corrigiu a informação e disse que Guaranho está vivo e internado em "estado estável".

"A informação que a gente tem é que o agente penal não veio a óbito, como estão informando ai. Ele não veio a óbito. Pelo contrário, ele está em estado estável. Inclusive ele foi autuado em flagrante, é bom deixar claro. Então, o delegado que estava de plantão na noite de ontem ele autuou o indivíduo em flagrante de delito. Ele está custodiado pela Polícia Militar enquanto recebe auxílio médico", afirmou.

Apesar de mencionar que o estado de Guaranho é estável, uma nova nota da Polícia Civil diz que o agente está em "estado grave".