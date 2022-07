Brasil tem mais de 47% da população imunizada com a dose de reforço contra covid - Divulgação

Brasil tem mais de 47% da população imunizada com a dose de reforço contra covidDivulgação

Publicado 10/07/2022 21:03 | Atualizado 10/07/2022 21:09

Sem dados de sete Estados e do Distrito Federal, o Brasil registrou neste domingo (10) 19.228 novos casos da covid-19 em 24h, além de 45 mortes no mesmo período.

A média móvel de casos positivos ficou em 55.828, um aumento de 3% com relação a duas semanas. Já a média diária de óbitos é de 235, alcançando a marca negativa de 13 dias consecutivos acima dos 200.



No total, desde o início da pandemia no Brasil, o país já registrou 673.659 óbitos e 32.893.264 casos.