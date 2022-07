Bombeiros atuam no rescaldo - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/07/2022 07:54 | Atualizado 12/07/2022 08:25

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam nesta terça-feira os trabalhos para apagar as chamas de um prédio de dez andares na Rua Comendador Abdo Schahin, 80, no Centro de São Paulo. O incêndio começou na noite do último domingo, 10, e já dura cerca de 33 horas. Segundo os militares, mais três edifícios foram atingidos, incluindo a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo, fundada em 1904 e que teve 80% do seu interior destruído.

Na segunda-feira, a área da 25 de Março precisou ser interditada por conta do risco de desabamento de um dos imóveis, mas com o controle do fogo, ruas do entorno foram liberadas para o comércio. No momento, são 47 profissionais e 19 veículos utilizados na ação. Ainda não há uma previsão para o fim da atuação das equipes.

Segundo uma testemunha, as chamas teriam iniciado no terceiro andar do prédio de dez andares. Local que seria utilizado como depósito para as lojas da 25 de Março. A Defesa Civil foi acionada para avaliar todos os imóveis afetados.

Dois bombeiros ficaram feridos durante o trabalho de controle das chamas. Um deles teve mais de 15% do corpo queimado. Ambos foram socorridos para o pronto-socorro do Tatuapé, na Zona Leste.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como incêndio e furto. Câmeras de segurança da região flagraram um homem deixando um estacionamento próximo ao prédio onde o fogo começou com dois sacos pretos com diversos objetos.