Rayssa foi encontrada morta horas depois de discutir com o exReprodução

Publicado 14/07/2022 08:05

Minas Gerais - Um homem de 30 anos, identificado como Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, é procurado pela polícia suspeito de matar a ex-companheira na frente da filha de três anos do casal. O corpo de Rayssa Aparecida Ferreira de Araújo, de 18 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 13, em uma estrada vicinal de Itabira, em Minas Gerais. Ela havia saído de casa para levar a criança ao pronto-socorro, mas encontrou o pai da menina na unidade e eles discutiram.

Rayssa havia saído de casa para ir ao Hospital Municipal de Itabira com a filha na noite de terça-feira, 12. Por volta das 23h os avós da menina falaram com a jovem para saber sobre a neta. A mãe disse que a criança estava bem, mas ainda passaria por exames, no entanto, não falou mais com a família.

Horas depois, durante a madrugada de quarta, o irmão do suspeito notou que Francisco chegou em casa com o carro da mãe e com a filha no banco de trás. Em seguida, o ex-companheiro de Rayssa saiu de moto. O rapaz achou a movimentação estranha e, segundo o boletim de ocorrência, viu que o veículo tinha marcas de terra no interior. Ele então resolveu chamar a mãe, dona do automóvel, e os dois ligaram para a família da vítima que foi até a casa de Francisco.

A criança foi levada para a casa de uma tia e contou que o pai havia agredido a mãe e levado ela para um lugar escuro. A mulher passou as informações para a polícia e poucas horas depois, a PM foi informada sobre um corpo abandonado. O pai de Rayssa foi até o local fazer o reconhecimento e confirmou que era a jovem.

No boletim de ocorrência consta que Rayssa tinha diversos ferimentos na cabeça que poderiam ser de golpes de pedra. A vítima também estava com as mãos e o rosto sujos de sangue. Os agentes também foram até o hospital e conversaram com testemunhas. Segundo relatos, Rayssa e Francisco haviam se desentendido por conta de mensagens que viu no celular da moça. Eles estavam separados há quinze dias.

O suspeito já tem um histórico de violência doméstica e já teve passagens por tentativa de homicídio contra uma ex-namorada. A polícia agora tenta localizar Francisco. O celular da vítima foi recolhido para perícia