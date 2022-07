Gilberto Chateaubriand morreu aos 97 anos nesta quinta-feira - Arquivo Pessoal

Publicado 14/07/2022 16:58

O maior colecionador de arte no país, Gilberto Chateaubriand, morreu nesta quinta-feira, 14, aos 97 anos. Dono de um acervo com mais de oito mil obras, o diplomata e empresário faleceu em sua fazenda, em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. De acordo com familiares, a morte ocorreu por "causas naturais".

O corpo será transferido para o Rio de Janeiro, onde será enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Ainda não há informações sobre a data do velório e do enterro.

Filho do jornalista e empresário Assis Chateaubriand - dono dos Diários Associados e fundador do Museu de Arte de São Paulo (Masp) -, Gilberto era proprietário da maior coleção de arte brasileira. Boa parte do seu acervo, cerca de 6.600 obras, foi cedida ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em regime de comodato, em 1993.

No total, cerca de 500 artistas integram a numerosa coleção do diplomata, na qual se destacam nomes consagrados do modernismo e da arte contemporânea nacional, como Anita Malfatti, Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Lygia Clark.

Devido à importância, em 2012 o acervo foi retratado em livro, lançado em três volumes pela editora Barléu.

Chateaubriand admirando parte da sua coleção Vicente Melo