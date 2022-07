Quatro pessoas foram detidas - Divulgação

Publicado 17/07/2022 10:16 | Atualizado 17/07/2022 11:53

Agentes da Polícia Militar de Minas Gerais prenderam um grupo suspeito de desvio e adulteração de leite com soda cáustica. Segundo a corporação, três homens e uma mulher foram detidos na madrugada de sexta-feira, 15, em Uberaba. A equipe apreendeu 500 litros de leite adulterado, 650 litros de uma mistura utilizada na adulteração, 560 litros de diesel, um pote de soda cáustica, um saco de sulfato de amônia, dois celulares, um caminhão-tanque e uma picape.

De acordo com o boletim de ocorrência, a quadrilha já realizava adulteração de leite há mais de um mês. O grupo foi descoberto durante uma patrulhamento rural, quando os militares avistaram o veículo com um casal, em atitude suspeita, parado à margem da LMG – 798, que confessou participação na adulteração.

Segundo o homem, a mistura era feita com água, sal, açúcar, sulfato de amônia e soda cáustica em um tanque de leite de 450 litros. Com o material adulterado, o produto era vendido para outro homem na cidade de Uberaba. Mais tarde, um segundo homem foi preso, suspeito de participar do esquema na área rural de Santa Fé.

Com informações obtidas com os presos, os policiais foram até uma chácara para onde o produto seria levado. No local um homem foi preso sob suspeita de pagar R$ 2,30 por cada litro da substância desviada. Todos os presos foram levados para delegacia de Plantão de PC de Uberaba com todo o material apreendido