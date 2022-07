Show de Danieze Santiago é interrompido após homem dar tiros para cima - Reprodução

Publicado 17/07/2022 16:10

Um homem atirou para cima, durante um show da cantora Danieze Santiago, em Duas Estradas, no Brejo paraibano, na noite deste sábado, 16. Por conta do ocorrido, a apresentação foi paralisada por cerca de quinze minutos. No momento dos disparos, a artista correu e deixou o palco ouvir ao barulho dos tiros. Veja o vídeo.

eu quando vejo uma briga em festa saio correndo que nem danieze santiago ontem quando ouviu um tiro na plateia (correta) pic.twitter.com/gmS2uk5kJB — inácio (@inaacio) July 17, 2022 Segundo relatos, dois homens discutiram e um deles sacou a arma que estava na cintura do outro, que era um policial à paisana. Ele deu dois tiros para cima e o público correu em direção às saídas do local. A festa era realizada no Distrito de Lagoa de Dentro. Segundo relatos, dois homens discutiram e um deles sacou a arma que estava na cintura do outro, que era um policial à paisana. Ele deu dois tiros para cima e o público correu em direção às saídas do local. A festa era realizada no Distrito de Lagoa de Dentro.

Os dois homens foram algemados e conduzidos até o Batalhão da Polícia Militar na cidade de Guarabira. A produção do show disse que a apresentação aconteceu normalmente após a prisão dos envolvidos, cerca de cinco minutos após os disparos.



A Prefeitura de Duas Estradas lamentou ocorrido, destacou o compromisso com a segurança dos eventos e disse que "a Polícia Militar e a segurança privada contratada agiram de maneira energética para controlar a situação e conduzir os envolvidos".

Confira a nota na íntegra

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas lamenta os disparos efetuados na madrugada deste domingo, durante o show da cantora Danieze Santiago, e esclarece a Polícia Militar e a segurança privada contratada agiram de maneira energética para controlar a situação e conduzir os envolvidos.

Segundo informações obtidas junto a Polícia, um civil que estava com um policial militar do Rio Grande do Norte, pegou a arma deste e efetuou disparos para o alto. Felizmente não houve feridos e a festa pôde transcorrer com tranquilidade.

Diante do ocorrido, destacamos nosso extremo compromisso com a segurança dos nossos eventos, que contam com vasto contingente de profissionais da segurança e bombeiros civis.