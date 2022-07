Imagens mostram um personagem caracterizado de presidente, vítima de um ataque em uma motociata - Reprodução

Imagens mostram um personagem caracterizado de presidente, vítima de um ataque em uma motociataReprodução

Publicado 17/07/2022 10:53 | Atualizado 17/07/2022 11:10

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, usou suas redes sociais, neste sábado, 16, para informar que determinou à Polícia Federal que investigue a gravação de um filme em que um personagem com a faixa presidencial é morto em uma motociata. Segundo ele, fotos e vídeos da produção cinematográfica, que foram vazadas na internet, são "chocantes" e devem ser apuradas.

"Circulam nas redes fotos e vídeos de um suposto atentado contra a vida do presidente Bolsonaro.

Produção artística??? Estamos estudando o caso para avaliar medidas cabíveis e apurar eventuais responsabilidades. As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado", disse o ministro em uma publicação no Twitter.

Nas imagens compartilhadas, o personagem com a faixa presidencial está deitado no chão, com uma espécie de flecha que atravessa sua garganta. Ao fundo é possível ver equipes com material de gravação, câmeras, iluminação e um cenário. Ainda não há informações sobre a autoria da produção.

Procurada, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre a determinação do ministro.