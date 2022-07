Dados covid em Volta Redonda - Reprodução

Dados covid em Volta Redonda Reprodução

Publicado 17/07/2022 21:25

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram, neste domingo (17), 10.852 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 55 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 33.301.118. A taxa de letalidade em todo o território nacional é de 2%.

Com os números de hoje, o total de óbitos alcançou 675.347, desde o início da pandemia. Segundo o painel, a média móvel de casos nos últimos 7 dias vem em pequena ascendência, com 57.808 casos. Já a média móvel de óbitos, nos últimos 7 dias, está em 249 mortes.

Vacinação

O painel do vacinômetro do Ministério da Saúde aponta que um total de 457.767.790 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização. Destas, 177,7 milhões como primeira dose, 158,4 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi aplicada em 98 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 13,6 milhões.