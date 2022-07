Jair Messias Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 18/07/2022 16:41

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 17, que está confiante na reeleição e descartou as chances de o principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ser eleito para o Palácio do Planalto. "É o Flamengo, com todo o respeito, enfrentando o Bangu", disse. Bolsonaro também anunciou que pretende promover "o maior" 7 de setembro possível em 2022 com desfile militar em Brasília.

As declarações foram dadas a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que pretende permanecer na cidade para acompanhar o desfile do Dia da Independência do País. "O Sete de Setembro acho que vai ser muito grande no Brasil", disse. "Casa com os 200 anos da nossa independência."

No ano passado, a data representou um dos momentos mais tensos do governo Bolsonaro, quando o presidente acirrou as tensões institucionais com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso. Ao discursar nos atos de Brasília e de São Paulo, ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "canalha" e ameaçou descumprir decisões da Corte.

No início de junho de 2022, Bolsonaro afirmou que seus apoiadores estariam organizando um 7 de setembro para 'sensibilizar' o Judiciário.

Questionado se telefonará para Lula caso o petista vença as eleições, Bolsonaro disse ter certeza que não. "Ele que vai ligar para mim", afirmou. "Até com time reserva, com todo o respeito ao Bangu, lá do meu Estado do Rio de Janeiro", completou.