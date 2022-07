É enganosa postagem que atribui ataque a Bolsonaro à produção da TV Globo - Arte/Comprova

Publicado 19/07/2022 08:00

Brasil - Posts no Twitter e no Instagram enganam ao afirmar que cena do filme “A Fúria”, em que homem com faixa presidencial aparece baleado no chão, foi gravada no Projac, como era conhecido o complexo de estúdios da TV Globo. As alegações são de que seria um ataque da emissora ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A Globo negou que as filmagens ocorreram no local ou em qualquer dependência da empresa. A obra, ainda em produção, tem apoio do Canal Brasil, do qual a emissora tem participação acionária, mas a empresa disse que não interfere na gestão ou no conteúdo do canal.*

Conclusão do Comprova: Postagens nas redes sociais afirmam, de forma enganosa, que uma filmagem da encenação do atentado a um homem com faixa presidencial foi gravada em estúdio da TV Globo. As imagens são, na verdade, do filme “A Fúria”, de Ruy Guerra. A Globo nega que a gravação tenha sido feita em qualquer dependência da emissora e diz não ter envolvimento direto com o conteúdo.



Sem contexto sobre o conteúdo do filme, os posts foram compartilhados como se fosse um ataque da emissora ao presidente Jair Bolsonaro, considerando a caracterização do ator e uma cena em que o personagem está numa moto, o que seria alusivo às motociatas presidenciais.



Comentários no tuíte sugerem que se trata de um ato de conspiração, ou uma dica de como matar o presidente e também que a cena alimenta o discurso de ódio.



A produção de “A Fúria” ressalta que as imagens foram vazadas sem autorização e que o longa-metragem ainda não foi concluído. Apontado como o último filme de uma trilogia iniciada na década de 1960, a previsão é que seja lançado no fim de 2023, portanto, sem relação com a disputa eleitoral deste ano.



, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: No Twitter, a postagem alcançou, até 18 de julho de 2022, 1,5 mil curtidas e 389 compartilhamentos. Já no Instagram, o vídeo tem 14,2 mil visualizações.



O que diz o autor da publicação: O Comprova procurou os autores das duas publicações verificadas e entrou em contato por e-mail e telefone disponível em suas redes sociais, mas não houve retorno até a publicação.



Como verificamos: Primeiramente, o Comprova buscou no Google pelas palavras-chaves “Bolsonaro”, “cena”, “atentado”, “Globo” e a consulta retornou reportagens de diversos veículos profissionais sobre o assunto (G1, Carta Capital, Poder 360, Metrópoles,



A equipe também fez contato, por telefone, com a assessoria da TV Globo, o Canal Brasil e Rune Tavares, indicado como produtor do filme.



Além disso, por redes sociais, procurou um estúdio de gravações apontado como possível locação do filme e os autores das postagens aqui verificadas, mas não houve retorno para os questionamentos.



Vídeo é parte de filme

A gravação é uma cena do filme “A Fúria”, do diretor Ruy Guerra. Conforme



A produção do filme não explicou em qual enredo a cena foi gravada.



O longa-metragem, conforme reportagem da Revista de Cinema, é o fechamento de uma



O filme é produzido pela Acere Produção Artística e Cultural, de São Paulo, e



Após a divulgação das imagens, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para investigar a gravação. “Circulam nas redes fotos e vídeos de um suposto atentado contra a vida do presidente Bolsonaro. Produção artística? Estamos estudando o caso para avaliar medidas cabíveis e apurar eventuais responsabilidades. As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado”, disse pelo Twitter. “Determinei encaminhamento do caso à PF para instauração de inquérito policial, e completa apuração dos fatos”, acrescentou.



Gravações não foram feitas nos Estúdios Globo

, a emissora ainda esclareceu que o filme não é produzido pela Globo. O filme “A Fúria” é apoiado pelo Canal Brasil, do qual o Grupo Globo é sócio. Segundo a emissora, embora tenha participação acionária no Canal Brasil, a Globo não interfere na gestão e nos conteúdos do canal.



Além disso, o Canal Brasil só tem participação de 3,61% nos direitos patrimoniais da obra de ficção. Em nota, disse que não tem gestão sobre o conteúdo feito no filme. “Como é de praxe, o canal não interfere nas obras que apoia, nem tampouco teve conhecimento prévio dessa cena. Ainda não assistimos a nenhum trecho do longa-metragem, que não foi finalizado por seus realizadores.”



Quem é Ruy Guerra

Os autores das postagens

Já o responsável pelo post no Instagram foi Rodrigo Zucco, conhecido como Delegado Zucco, que se apresenta no Twitter como pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Nas redes, Zucco também faz postagens com apoio a Bolsonaro e ataques a adversários do presidente.



A reportagem entrou em contato com Nathalia e Zucco, mas não houve retorno.



Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. A postagem faz referência a Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição para a presidência da República, e ataca a Rede Globo, emissora que é alvo frequente de bolsonaristas devido a reportagens críticas ao presidente. O conteúdo enganoso é prejudicial ao processo democrático porque distorce a compreensão da realidade e pode influenciar no momento do eleitor votar. No entanto, as pessoas têm direito de fazer suas escolhas baseadas em fatos, não em boatos.



Outras checagens sobre o tema: A menos de três meses do primeiro turno, as eleições têm sido tema frequente de conteúdos enganosos e falsos. Recentemente, o Comprova demonstrou que

