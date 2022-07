Instituto Butantan vai importar da China insumos para produção de 10 milhões de doses da Coronavac - Reprodução/ Internet

Publicado 20/07/2022 15:45

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), decidiu nesta quarta-feira, 20, que o estado vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses de Coronavac para que a Secretaria Estadual de Saúde possa vacinar as crianças de 3 e 4 anos. O Instituto Butantan, órgão ligado ao Executivo paulista, solicitará oito mil litros do insumo farmacêutico ativo (o IFA, matéria-prima para a produção do imunizante) à chinesa Sinovac.

Após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso da Coronavac nessa faixa etária, o Ministério da Saúde orientou que estados poderiam usar seus estoque para a nova fase da campanha. O problema é que as secretarias locais têm diferentes reservas da Coronavac, o que fez com que a imunização dos mais novos começasse de forma desigual pelo Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, convocou este novo público já na sexta-feira, 15.

"A importação deve levar algumas semanas para que, se possível, no mês de agosto, a gente tenha essas vacinas disponíveis e poderemos começar a imunização dessas crianças", disse Garcia. A cidade de São Paulo iniciou nesta quarta-feira a vacinação de crianças indígenas, com comorbidades e deficiência permanente.

O ministério orientou que a imunização começasse por este público e disse que o governo federal tem feito negociações para comprar mais lotes do imunizante para o público infantil.