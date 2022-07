Homem deu chutes e socos no cachorro - Reprodução

Homem deu chutes e socos no cachorroReprodução

Publicado 21/07/2022 10:24

São Paulo - Um influencer de 33 anos passou por audiência de custódia e irá responder em liberdade por manter a ex-mulher em cárcere privado e por agredir um cachorro do casal. O homem foi preso em flagrante na terça-feira, 19, quando policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) localizaram anabolizantes e documentos falsos na casa dele em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo informações da TV Tribuna, os agentes foram ao imóvel após uma denúncia da ex-mulher do influenciador. Lá, os agentes localizaram remédios controlados, anabolizantes, munições, uma arma de airsoft, receituários em branco apenas com carimbo do médico e até mesmo, diplomas falsos com o nome dele, incluindo um do curso de Medicina. A Polícia apreendeu ainda algemas e distintivo da Polícia Penal.

A ex-mulher do influenciador registrou um boletim de ocorrência contra ele no último dia 11. Segundo o registro, ela foi mantida em cárcere privado e sofreu agressões físicas. No último domingo, enquanto estava presa na casa do casal, câmeras de segurança do imóvel registraram o homem agredindo o cachorro. O material foi apresentado à polícia.



O homem tem mais de 27 mil seguidores em uma das redes sociais e compartilha dicas para treinos e fotos do corpo.