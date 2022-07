Homem acusado de estuprar criança do seu círculo familiar é preso pela PF - Divulgação

Publicado 21/07/2022 21:16 | Atualizado 21/07/2022 21:17

A Polícia Federal prendeu em Florianópolis (SC), nesta quarta-feira (20), um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança, gravar os atos e compartilhar os vídeos na internet. O homem de 38 anos teve a prisão decretada pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil. A Justiça Federal emitiu um mandatos de busca e apreensão e prisão preventiva do acusado.

A criança com a qual o homem mantinha relações sexuais abusivas era do seu círculo familiar, de acordo com a PF. "Trata-se de investigação iniciada a partir da análise de imagens de abuso sexual infantil enviadas por uma agência policial norte-americana à Interpol. A partir do trabalho investigativo realizado pela Polícia Federal, foi identificada uma criança brasileira e descoberto que as imagens foram produzidas em Florianópolis, Santa Catarina", afirmou, em nota a Polícia Federal.

Os vídeos produzidos também eram compartilhados em fóruns da Dark Web e mostram cenas do abuso sexual gravadas em ambientes domésticos.



"As condutas até o momento identificadas podem configurar os delitos de estupro de vulnerável, falsa identidade, produção de imagens de abuso sexual infantil, disponibilização de arquivos de abuso sexual infantil, aquisição de material contendo abuso sexual infantil, aliciamento de criança para prática de ato libidinoso, dentre outros."