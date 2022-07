Bióloga viraliza ao adotar filhote de urubu e postar rotina na web - Reprodução

Publicado 21/07/2022 21:58

Belém - Um filhote de urubu foi resgatado pela bióloga Madlene Cardoso, de Belém, no Pará, e desde então o animalzinho vive uma vida cheia de conforto e diversão na residência da moça, que tem um gato blogueiro chamado Bizantino. E é nas redes sociais do bichano, que tem mais de dez mil seguidores, que a rotina do "baby" urubu é compartilhada e se tornou viral na web.

A história da ave começou quando Madlene viu uma publicação sobre ele na internet. O filhote de urubu tinha caído de um ninho em frente ao Arquivo Central, no bairro do Comércio, em 10 de julho. Compadecida com a situação, a bióloga, que já realiza um trabalho de resgate com outras espécies, foi atrás dele e o levou para a casa no bairro da Pedreira.

O filhote ganhou o nome de Lindolfo Uruputo e, assim que estiver reabilitado, vai voltar à natureza.

Em uma das publicações no Instagram, Madlene escreveu sobre a tentativa de salvar o urubu "baby", que está viralizando na internet, e informou que a ave estava do tamanho de uma galinha, apesar de ainda ser um filhote.

"Toda ave de rapina nasce com uma plumagem bem branquinha, que após o tempo vai trocando. Essas aves só saem do ninho quando já estão bem parecidos com os adultos. Ele (o urubu) ainda está na fase intermediária de troca, ainda nem voa, mas já tem bastante ódio no coração para me dar carreira, porque está assustado de estar aqui em casa", disse na legenda da publicação.