



Publicado 21/07/2022 10:49 | Atualizado 21/07/2022 11:03

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está, neste momento, 11 pontos porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial, segundo pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 21. De acordo com o levantamento, o petista tem 44% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo tem 33%.

O candidato Ciro Gomes (PDT) aparece novamente em terceiro lugar, com 8% da preferência. A pré-candidata Simone Tebet (MDB) tem 4%, e André Janones (Avante), 2%. Segundo a pesquisa, os demais pré-candidatos ficaram com 1% ou abaixo disso.

Em relação à rodada anterior da pesquisa, Lula oscilou um ponto para baixo, e Bolsonaro, três. Ambas as variações estão dentro da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A distância entre Lula e Bolsonaro é de 10 pontos em uma simulação de segundo turno entre ambos. O primeiro tem 47%, e o segundo, 37%. O pré-candidato do PT vence Simone Tebet (48% a 25%) e Ciro Gomes (44% a 31%). O presidente da República também supera Simone Tebet (40% a 26%) e Ciro Gomes, com margem apertada (39% a 35%).

Lula também lidera na modalidade espontânea, aquela em que os eleitores consultados expressam sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções. O petista foi a escolha de 36% dos entrevistados; Bolsonaro, de 30%; Ciro Gomes, de 3%.

A pesquisa Exame/Ideia consultou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 15 e 20 de julho. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-09608/2022.