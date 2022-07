Bebê é arrastado por cerca de 500 metros na Zona Sul de SP - Reprodução/ TV GLOBO

Publicado 23/07/2022 16:16 | Atualizado 23/07/2022 16:24

Uma criança de 11 meses de idade foi atropelada e arrastada por quase 500 metros na na avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, Zona Sul de São Paulo, na quinta-feira, 21. A bebê estava em um carrinho no momento do acidente e tem lesões graves nos pés. A motorista do veículo não prestou socorro.



O pai da bebê estava atravessando a faixa de pedestres da avenida, empurrando o carrinho com ela, quando foram atingidos por um veículo branco, de acordo com o boletim de ocorrência. Inicialmente, a criança foi encaminhada para a enfermaria do Hospital do Campo Limpo.

Uma testemunha afirmou ao portal G1 que viu o momento em que o pai estava na metade da faixa de pedestre empurrando o carrinho com o bebê e o carro branco se aproximou e avançou. Desesperado, o pai começou a bater no veículo gritando para alertar a motorista do veículo sobre o acidente, mas o carro não parou e seguiu arrastando a criança por cerca de 500 metros.



A motorista foi localizada em um condomínio próximo ao local do acidente. Ela disse que estava com a filha no carro e se assustou, por acreditar que tinha atropelado um ciclista. A mulher afirmou ainda que não desceu do carro no momento do atropelamento por medo de ser agredida.