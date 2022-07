Andrine Melo Sousa tinha 26 anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/07/2022 19:30 | Atualizado 23/07/2022 21:27

Uma médica de 26 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar no quilômetro 14 da rodovia na CE-362, na cidade de Martinópole, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (23). Andrine Melo Sousa estava sem cinto de segurança e ficou presa às ferragens do veículo.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, as vítimas voltavam de uma festa na cidade de Granja quando o motorista cochilou e perdeu o controle do veículo, que colidiu com uma placa de sinalização, capotou e desceu uma ribanceira.

Segundo o portal G1, além dela, estavam no carro um policial militar e um casal, socorridos por uma equipe do Samu para um hospital de Martinópole.

O prefeito de Meruoca, cidade onde Andrine trabalhou no hospital municipal, divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da profissional de saúde.

"Com profunda tristeza, recebi pela manhã a notícia do trágico falecimento da Dra. Andrine Melo, vítima de um acidente de trânsito, que nos deixa tão jovem. Dra. Andrine foi servidora do município até meados de maio deste ano, sempre muito dedicada, querida, que apesar da pouca idade era uma profissional muito qualificada e cuidou tão bem do nosso povo, saiu do município após aprovação no Mais Médicos. Essa notícia chega ao meu coração com muita angústia, é difícil digerir", Herton Alves.