Ex-jogador - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/07/2022 20:08

Campeão paulista com o Corinthians em 1977, o ex-jogador Ademir José Gonçalves morreu nessa sexta-feira, 22, vítima de um mal súbito aos 75 anos. Neste sábado, 23, durante o velório do ex-atleta, Elisabete Aparecida Bagnoli Gonçalves, viúva de Ademir, passou mal, foi levada para o hospital de Santa Bárbara, em São Paulo, mas também faleceu.

Nas redes sociais, a neta do casal, Fernanda Bagnoli Araújo, lamentou os ocorridos.

"Com o coração arrebentado de tristeza tanto quanto de gratidão e amor por tudo o que partilhamos, comunicamos que o nosso capitão Ademir Gonçalves retorna à vida espiritual. Esse ser humano fantástico nos fez maiores e melhores todos os dias de nossas vidas. Honraremos o privilégio de tê-lo tido conosco perseguindo a alegria apesar do choro que hoje insiste", escreveu Fernanda na última sexta.



"Me foram roubadas as palavras. Minha tão amada tia Bete não suportou a vida na terra sem o seu Ademir. Seu coração se partiu sem o seu amor. Ela também retorna, agora, à pátria espiritual. Foi ao reencontro do seu eterno amor, que era também a sua vida. Irmanados em afeto e fé, creio que devagarinho superaremos tão difícil despedida", comunicou a sobrinha na manhã deste sábado.

O casal deixa os filhos Gustavo Bagnoli Gonçalves, que é ex-vereador de Santa Bárbara d'Oeste, e Bruno Bagnoli Gonçalves.