Homem é engolido pelo fogo em explosão no RecifeReprodução

Publicado 25/07/2022 09:12

Quatro pessoas ficaram feridas após uma explosão, em Água Fria, na Zona Norte do Recife, capital de Pernambuco, neste domingo, 24. Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça e homens retirando objetos do imóvel. A mulher que grava o vídeo menciona um vazamento de gás e pouco depois, um clarão amarelo toma conta da loja e atinge as pessoas na calçada.

Explosão Botijão de gás córrego são Sebastião Recife!! pic.twitter.com/mW1wWtCbWl — EDNALDO (@EDNALDO22833653) July 25, 2022

Dentre os feridos está um homem que aparece no vídeo com as roupas queimadas após a explosão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve queimaduras no rosto, braços e tórax. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração, no Centro da cidade. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) houve mais três feridos, um de 28 e outro de 49 anos, também levados para o Hospital da Restauração. O terceiro recusou socorro. Nenhum nome foi divulgado.