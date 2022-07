Veterinária foi atingida no rosto - Reprodução

Veterinária foi atingida no rostoReprodução

Publicado 26/07/2022 10:15

Nathália Nina, de 31 anos, precisou de uma cirurgia depois de ser atingida por um drone durante um show da banda Mingana Que Eu Gosto, no Festival Na Praia, no Setor de Clubes Sul, no Distrito Federal. Caso aconteceu no último sábado, 23. Segundo a médica veterinária, ela já havia notado que o equipamento voava baixo durante o espetáculo e tentou desviar, mas não conseguiu.

À TV Globo, a veterinária contou que a cirurgia foi uma recomendação dos médicos, já que o ferimento foi próximo ao olho. "Eu vi o drone colidindo com essa árvore e vindo na direção do meu rosto. Eu ainda tive o reflexo de abaixar a cabeça, mas pegou no meu rosto", disse à reportagem.

Responsável pelo festival, o Grupo R2 disse que a banda não tinha autorização para operar o voo e que prestou socorro à Nathália. Já a banda emitiu uma nota informando que contratou um "profissional habilitado e com experiência e equipamento adequado", alega.

Confira as notas na íntegra

Grupo R2



"Sobre o acidente no último sábado, 23 de julho, o Grupo R2, responsável pelo Na Praia Festival, lamenta o ocorrido e informa que o drone não era operado pelos organizadores do evento e sim por uma empresa terceirizada contratada por um grupo musical que se apresentava no local sem que tenha havido autorização da produção para a utilização do mesmo, já que não há permissão para as atrações se utilizarem do equipamento para captação de imagens durante a apresentação.



O Grupo R2 se solidariza com a vítima e informa que tão logo foi comunicado do ocorrido no evento prestou socorro, levando-a de ambulância para o Hospital DF Star e prestando toda a assistência necessária, mesmo o equipamento não sendo de responsabilidade da empresa".



Banda Mingana Que Eu Gosto



"Nós do grupo Mingana, ficamos arrasados com o ocorrido. Durante a filmagem do nosso show o drone que contratamos perdeu o sinal e acertou uma pessoa. Precisamos ressaltar que contratamos um profissional habilitado e com experiência e equipamento adequado.



Imediatamente após sabermos do ocorrido, buscamos prestar toda assistência possível. Ainda estamos em conversa para resolver a questão. Estamos consternados e tristes com essa situação. Nesse momento desejamos boa recuperação e estamos à disposição dos interessados."