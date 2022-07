Pesquisa aponta que 70% dos brasileiros acreditam preservar a Amazônia é bom para economia - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 27/07/2022 16:18

Rio - Uma pesquisa divulgada pela PoderData ontem, 26 de julho, revelou que a maioria dos brasileiros concorda que desenvolvimento econômico do país está relacionado à preservação da floresta Amazônica.



A pesquisa foi um pedido do Instituto Clima e Sociedade (iCS) que mapeou perspectivas e anseios da população com relação à região da floresta e sua proteção. Os resultados mostram que sete em cada 10 entrevistados acreditam que 'a proteção da floresta é importante para o crescimento econômico do Brasil'. Outros 18% acreditam que não influencia e 12% não souberam opinar.

De acordo com a PoderData, esse percepção também foi feita quanto os entrevistados tiveram que discordar ou concordar com a seguinte afirmação, “a defesa da Amazônia é necessária para o futuro da economia e do Brasil”. Um total de 48% dos participantes concordaram com a afirmação.