Fora da disputa presidencial, Luciano Bivar buscará a reeleição como deputado federal pelo União Brasil-PEMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/07/2022 12:56

Brasília - Presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE) disse à cúpula do partido que desistiu de sua candidatura à presidência da República e concorrerá a um novo mandato na Câmara dos Deputados. Bivar deve oficializar sua saída da corrida ao Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 31, na convenção estadual da sigla em Pernambuco.

Vice-presidente do União Brasil, o ex-deputado Mendonça Filho confirmou ao 'GLOBO' que Bivar abriu mão da disputa presidencial e disse que a sigla agora avalia se mantém ou não candidatura própria. Bivar mantinha conversas para uma eventual aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas essa possibilidade enfrentou forte resistência da ala ligado ao ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto.

"Com a desistência de Bivar e sua candidatura a deputado por Pernambuco caberá a executiva do partido encontrar uma saída. Temos que ver se passará por uma candidatura própria ou uma não candidatura. Vejo esses dois caminhos. E não vejo caminho com o PT",afirma Mendonça Filho, que integra a direção da sigla em Pernambuco, terra natal de Bivar.

De acordo com integrantes da direção do União Brasil, Bivar tem defendido internamente que a sigla lance a senadora Soraya Thronicke (MS) à presidência da República, então vice de Bivar. Há ainda outros nomes que são citados, mas a maioria das lideranças prefere optar pela neutralidade.