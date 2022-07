Lula se consolida como a segunda opção de voto dos eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet e André Janones - AFP

Lula se consolida como a segunda opção de voto dos eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet e André JanonesAFP

Publicado 30/07/2022 09:06

Rio - A dois meses do fim da corrida ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera o presidente Jair Bolsonaro (PL) como segunda opção de voto entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), revelou a pesquisa Datafolha divulgada sexta-feira, 29, pelo jornal 'Folha de S.Paulo'.



No último levantamento encomendado pelo instituto, divulgado na quinta, 28, Lula manteve a dianteira com 47% das intenções de voto contra 29% do atual chefe do Executivo. Os dados revelaram o mesmo desempenho do candidato do PT nas pesquisas realizadas em agosto de 2006, quando Lula foi reeleito presidente.



Apesar da vantagem, Lula mira novas alianças de olho numa possível vitória, ainda no primeiro turno. André Janones (Avante) já aceitou o convite para se reunir como o ex-presidente e admite abrir mão da candidatura. Luciano Bivar (União Brasil) já oficializou a desistência e os partidos negociam o apoio ao candidato do PT.



Em termos práticos, Lula pode herdar 37% dos eleitores de Janones, segundo a Datafolha. Entre os entrevistados, 23% votariam em Bolsonaro e 4%, em Ciro. Nas pesquisas, Janones aparece com 1% das intenções de votos.



Entre os eleitores de Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas, com 8% das intenções, 36% consideram Lula como segunda opção. Outros 17% migrariam para Bolsonaro, 7% para Vera Lúcia (PSTU) e 4% para Simone Tebet.



Entre os eleitores de Tebet, que soma 2% das intenções de votos, 33% votariam em Lula, 27% em Ciro e 4% para Vera Lúcia. Segundo o instituto, ninguém mudaria o voto para Bolsonaro.



O levantamento mostra também que Ciro é a principal segunda opção de voto para a maioria dos eleitores no geral. Quando os entrevistados foram questionados em que votariam caso não votassem no candidato escolhido, 24% responderam que migrariam para Ciro.

Lula aparece em segundo, com 19%, seguido por Bolsonaro (14%), Vera Lúcia (5%), Tebet (5%) e Janones (4%).

Lula bate Bolsonaro e é segunda opção dos eleitores de Ciro, Tebet e JanonesReprodução/YoutubeÚltima pesquisa Datafolha divulgada mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bate o presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem preferência como segunda opção de voto entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).

Segundo o levantamento divulgado nessa quinta (28), Lula tem 47% das intenções de voto contra 29% do atual presidente. O número registrado do petista, conforme o instituto, é o mesmo que ele marcou nas pesquisas em 2006, quando foi reeleito presidente no mesmo período.

Embora Lula apareça liderando a corrida presidencial nas últimas pesquisas realizadas, o petista ainda busca novos aliados, como Janones e Luciano Bivar (União Brasil), para as eleições deste ano.

De acordo com os dados, 37% dos eleitores de Janones afirmam que, caso não votem no candidato do Avante, têm Lula como segunda opção. Entre os entrevistados, 23% votariam em Bolsonaro e 4%, em Ciro. Janones tem 1% das intenções de votos.

Entre os eleitores de Ciro, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas, com 8% das intenções, 36% consideram Lula como segunda opção. Outros 17% migrariam para Bolsonaro, 7% para Vera Lúcia (PSTU) e 4% para Tebet.

Já entre os eleitores de Tebet, que marca 2% das intenções de votos, caso não votassem na senadora, 33% mudariam para Lula, 27% para Ciro e 4% para Vera Lúcia. Segundo o instituto, ninguém (0%) migraria para Bolsonaro.

O levantamento mostra também que Ciro é a principal segunda opção de voto para a maioria dos eleitores no geral. Quando os entrevistados foram questionados em que votariam caso não votassem no candidato escolhido, 24% responderam que migrariam para Ciro.

Lula aparece em segundo, com 19%, seguido por Bolsonaro (14%), Vera Lúcia (5%), Tebet (5%) e Janones (4%).