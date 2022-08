Jair Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/08/2022 21:22

Além de aferir os ânimos na corrida presidencial, a 14ª rodada da pesquisa Genial/Quaest trouxe avaliações do Governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira (3), 56% dos entrevistados acreditam que o presidente não merece um segundo mandato, e 54% acredita que Lula merece voltar a ser presidente.

Em todas regiões, a gestão atual teve avaliação negativa de 43%, sendo 48% entre mulheres e 37% homens. Ao todo, 47% do público afirmou que o governo Bolsonaro está pior do que esperava, contra 22% que acreditam estar melhor.

A pesquisa também mostrou que a amostra se encontra dividida entre a continuidade e a volta do PT, o que é demonstrado na oscilação. A diferença entre os dois vem caindo, e está em 12 pontos percentuais, a menor da série histórica iniciada em julho de 2021. Em setembro de 2021, a rejeição do governo atual era de 62%, enquanto a pesquisa mais recente mostra uma queda de 7pp.

Foram entrevistadas 2 mil pessoas entre 28 e 31 de julho, sendo 53% do sexo feminino e 47% do masculino, com idades entre 16 e 60 anos. A renda familiar de mais de 80% dos entrevistados era até cinco salários mínimos.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-02546/2022.