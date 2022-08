Miguel ligou para o 190 para pedir comida - Reprodução

Miguel ligou para o 190 para pedir comidaReprodução

Publicado 04/08/2022 07:51 | Atualizado 04/08/2022 09:44

O pedido de ajuda do menino Miguel, de 11 anos, mobilizou a comunidade onde mora no bairro São Cosme, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na terça-feira, 02, ele emocionou agentes do 35º Batalhão da Polícia Militar ao ligar para o 190, pois estava passando fome em casa junto com a mãe e os seis irmãos. O apelo ganhou as ruas e a família conseguiu acolhimento de vizinhos, amigos e pessoas que se comoveram com a história.

A mãe do menino, Célia Arquimino Barros, de 46 anos, explicou à TV Globo que está desempregada há cinco anos e conta com alguns bicos para alimentar os seis filhos. "Eu vivo de auxílio emergencial, e o pai manda R$ 250, mas não é todo mês que manda", disse. Segundo ela, a família estava há três semanas sem comprar alimentos.

"Eu só tinha fubá e farinha. Já tinha uns três dias que a gente estava assim, que já tinha acabado as coisas, já tinha mais de 20 dias, mas ainda tinha um pouquinho de arroz, de algumas coisas", explicou a mãe das crianças.

Os policiais atenderam ao chamado do menino Miguel e ao chegarem na casa perceberam que não se tratava de maus-tratos. Na casa, as equipes disseram que continuarão a ajudar a família. Com a repercussão da história, diversas doações foram encaminhadas para o lar de Célia e os seis filhos. Nesta quarta, o almoço já contava com arroz, feijão e linguiça. Além disso, as crianças ganharam brinquedos e o celular da mãe não parava de tocar com mais e mais pessoas se propondo a ajudar.

"Eu não quero mais deixá-los passar fome. Eu queria trabalhar, porque uma oportunidade de emprego para mim ajuda a manter a minha casa, mantê-los. Eu agradeço a cada um que está me ajudando. Que Deus tome conta de cada um, de cada família, para não passar a mesma situação que eu passei", desabafou Célia.