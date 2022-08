Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ministro da Saúde, Marcelo QueirogaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 01/08/2022 07:47 | Atualizado 01/08/2022 07:48

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira, 1º, por meio de sua conta no Twitter, que o Brasil receberá doses do antiviral contra a varíola de macaco para combater o surto da doença no país. Atualmente, há mais de mil casos da doença registrados em todo o território nacional. Além disso, no último dia 23, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação das transmissões ao redor do mundo como situação de emergência de saúde.

"O Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS (@pahowho), o antiviral tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de Monkeypox no Brasil. Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento", disse ele.

Apesar do anúncio, ainda não foi divulgado um plano para a distribuição do medicamento ou quantas doses serão administradas e quais grupos serão contemplados. O medicamento a ser utilizado no Brasil foi citado em um artigo na revista científica "The Lancet Infectious Diseases", do conglomerado"The Lancet". O texto aponta que o tecovirimat se mostrou promissor no controle dos sintomas além de reduz o tempo em que pacientes podem transmitir o vírus.

Dados do Ministério da Saúde mostram que até o momento, até o momento, há 1.369 casos confirmados de varíola de macacos no país sendo: São Paulo (1.031), Rio de Janeiro (169), Minas Gerais (63), Distrito Federal (20), Paraná (21), Goiás (18), Bahia (11), Ceará (4), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Pernambuco (7), Tocantins (1) , Acre (1), Amazonas (1), Rio Grande do Sul (6), Mato Grosso do Sul (5), Amazonas (1), e Santa Catarina (7).